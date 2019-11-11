Контратака на поле: Глушаков предъявил бывшей супруге встречный иск

Судебная история футболиста Дениса Глушакова и его супруги Дарьи тянется уже больше года. Сначала пара распалась из-за якобы измен спортсмена, потом бывшая жена подала на алименты (в семье двое детей), но заметила что их общее имущество куда-то делось. Якобы мужчина перевел семейные активы на свою мать.

Все повороты этой скандальной истории попадали в прессу, Дарья и ее адвокат активно комментировали происходящее, Денис больше молчал. Якобы он даже угрожал бывшей супруге, принуждая отказаться от своих притязаний.

Но вот 32-летний футболист выкатил женщине встречный иск — о защите чести и достоинства. Как сообщает Mash, Глушакову не понравилось все то, что жена наговорила о нем в прессе.

Слова экс-супруги принесли ему моральные страдания, за которые он требует денег. Суд назначил дату, в которую истец и ответчица должны будут встретиться и побеседовать. Если они оба явятся, то это будет их первая встреча после развода.

Хотелось бы, чтобы Глушаковы нашли, наконец, между собой компромисс, а то пуляют друг в друга исками, как мячами на поле.