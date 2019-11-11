Кое-что не супер: Рудковской четырежды не удалось забеременеть с помощью ЭКО

Первая серия нового реалити-шоу Ксении Собчак «ЯнаСупер» заставила поволноваться поклонников звездной пары Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

Семейная идиллия разбилась о разные характеры героев — Евгений в одиночестве уехал отдыхать на дачу, а Яна отправилась в Сочи, где неплохо провела время с Димой Биланом.

Казалось бы, вскоре все обязательно наладится, но анонс второй серии телешоу намекает, что проблемы будут только расти.

Евгений все так же не отвечает на телефонные звонки Яны и предпочитает заниматься сельским хозяйством, а не развлекаться на гламурных вечеринках.

Яна же расскажет о самом сокровенном — ей 4 раза не удалось успешно пройти процедуру ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) и теперь пара всерьез рассматривает возможность суррогатного материнства.

Кто же выносит ребенка Яны, быть может ее близкая подруга, Ксения Собчак? Ответ на этот вопрос будет известен в субботу, 16 ноября.