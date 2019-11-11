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Во время съемок «План Б» на Бузову напали дикие обезьяны

Мы узнали, что осталось за кадром популярного шоу

Во время съемок «План Б» на Бузову напали дикие обезьяны
Как снимали шоу "План Б". Фото: ТНТ

Представители телеканала ТНТ рассказали Teleprogramma.pro о том, как проходили съемки популярного проекта «План Б». Это шоу, на котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов ищут своих вторых половинок.

Съемки проекта проходили на индонезийском острове Бали. Природа там красивая, но и опасная.

Однажды Ольга Бузова отправилась в свой выходной день на экскурсию и на нее напали… дикие обезьяны!  Многие, наверное, знают, что на Бали их тысячи, и ведут себя животные самым наглым образом.

К счастью, назойливые представители фауны не причинили физического вреда телеведущей, зато украли у нее модные очки.

Вообще, из-за засилья обезьян представителям телеканала пришлось даже выделить администратора, который прогонял животных из домов. В противном случае, они врывались на виллы и воровали продукты.

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«План Б»БалиОльга БузоваТимур Батрутдинов
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Во время съемок «План Б» на Бузову напали дикие обезьяны
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