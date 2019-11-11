Американцы научились гнать водку из воздуха

Американская компания Air впервые создала водку с использованием воздуха и воды. Сейчас ученые, совершившие прорыв, называют напиток экологичным и уверены – в перспективе он может стать очень востребованным.

Технический директор предприятия Стаффорд Шихан отметил, что суть технологии заключается не только в использовании простых ингредиентов, но и достаточно распространенного принципа, схожего с фотосинтезом растений. Для того, чтобы превратить смесь в алкоголь, необходимо электричество. Получившийся продукт может запросто конкурировать с любым уже существующим спиртовым напитком, а также имеет полное право называться элитным.

В Popular Mechanics акцентируют внимание, что единственный минус товар – его достаточно высокая цена. За одну бутылку покупателю придется заплатить 65 долларов (4 тысячи рублей). При этом одна емкость такого напитка способна вбирать в себя углерод, сопоставимый с 7-8 деревьями.