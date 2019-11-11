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Провал «Золотого Граммофона»: почему зрителям не понравилась «фанера» и скрывающаяся Лобода

Официальное сообщество мероприятия в интернете переполнено гневными комментариями.

Провал «Золотого Граммофона»: почему зрителям не понравилась «фанера» и скрывающаяся Лобода
Светлана Лобода. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

10 ноября в Санкт-Петербурге состоялась премия «Золотой Граммофон», вот только никто не сможет сказать, что церемония прошла успешно. Официальная группа мероприятия в соцсети ВКонтакте буквально переполнена гневными комментариями недовольных зрителей.

«Сам Ледовый, печальная старая площадка, как будто советских времен. Из атрибутов шоу — пушки с блестками и хиленький огонь у сцены.

Сама сцена выглядит изношенной. Украшения минимальные — бегущая строка с названием мероприятия. Стойка для ведущих просто позорная. Идешь вроде с ощущением, что грандиозный концерт с известными селебрити, а оказываясь там ощущаешь себя в школьном актовом зале».

Дальше — больше.

«Басков не пришел, да и фиг с ним. Но залу можно было изначально объяснить, что не придет так и так, передавал свое сожаление, но так сложились обстоятельства. Бывает, никто ж не против. А когда вот так замолчать и сделать вид, что ничего не произошло, конечно, у людей останется ощущение, что с ними никто и не считается».

Ну и финальный эпик-фейл главной церемонии российской поп-музыки.

«Лобода. Я пришла в большей степени из за нее, но очень и очень непонятно. Это кто был? Она? Если да, то почему не показывали на экране, фотографировать ее запретили. Народ вообще отнесся с непониманием. Отдачи от зала не было, люди даже начали уходить в гардероб за вещами,чтоб потом в очереди не стоять. Уходить с выступления Лободы? Не думала, что это возможно.

Ну и конечно, концовка. Это почему так?! Клявер выбегает на сцену говорит быстро «Это был Золотой Граммофон, до свидания» и убегает. Мы даже сначала подумали шутка, но нет, это был апофеоз» — рассказывает зрительница Вера Васильева.

Зрителей также возмутило, что концерт длился всего два часа, вместо обещанных организаторами трех. И хотя представители мероприятия пытаются сгладить ситуацию в группе, заметно, что поток гнева от недовольных зрителей еще долго не иссякнет.

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Тэги:

"Золотой граммофон"Николай БасковСветлана Лобода
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Провал «Золотого Граммофона»: почему зрителям не понравилась «фанера» и скрывающаяся Лобода
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