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Соловьев хотел собственноручно сделать кесарево сечение жене

В последний момент его успел остановить врач.

Соловьев хотел собственноручно сделать кесарево сечение жене
Соловьев присутствовал на родах своих детей/http://globallookpress.com/

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что присутствовал на родах всех своих детей от третьей супруги Эльги Сэпп. Как известно, она родила ему пятерых детей – трех мальчиков и двух девочек. Как он сказал, врач однажды задал ему вопрос: «Ты что такой смелый?» После он предложил взять ему в руки инструмент. При этом телеведущий так и сделал, помыв руки, но доктор в последний момент воскликнул: «Садист, встань рядом, отдай инструмент».

Владимир Соловьев. Фото
Соловьев присутствовал на родах своих детей/http://globallookpress.com/

«Это непередаваемые чувства, когда рождается ребенок. Наверное, себя так чувствовал Господь, когда он взял у Адама ребро и сотворил ему Еву. Хотя это малая толика этого ощущения. Это момент счастья и ответственности. Когда, к примеру, рождается девочка и ты сразу почему-то ненавидишь ее будущих мальчиков», — заметил он.

Также в студии программы он рассказал, что в его семье главным всегда был дед. «Когда он ушел из жизни, то с ним проститься пришли столько людей, сколько я еще не видел никогда», — заявил он. Поддерживает он и отношения с отцом.

«Я занимался теми видами спорта, которыми не должен был. В 14 лет стал заниматься каратэ, потом пришел бокс. У меня был один из лучших тренеров в мире. Когда в боксерском мире говорят Ахатыч, всем сразу становится понятно, о ком идет речь. Я бы мог стать чемпионом мира, но у меня, пожалуй, недостаточно таланта», — заявил Владимир Соловьев.

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Тэги:

Борис КорчевниковВладимир СоловьевПрограмма "Судьба человека"Эльга Сэпп
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Соловьев хотел собственноручно сделать кесарево сечение жене
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