«Я буду подавать патроны»: супруга Тарасова поддержала мужа цитатой жены Гитлера

Неожиданной фразой Анастасия Костенко выразила солидарность с супругом, который уже стал героем мемов про «дать леща».

Футболист Дмитрий Тарасов отправился на отдых, об этом он сообщил всем подписчикам своего Instagram-канала, выложил позитивную фотографию из аэропорта.

Его супруга Анастасия Костенко решила поддержать супруга и опубликовала под этим постом комментарий, который сразу же вызвал недоумение и даже негодование у читателей футболиста.

«Даже если весь мир будет против тебя, я буду тихо стоять за твоей спиной… И молча подавать патроны❤️»

Отлично сказано, вот только это немного измененная цитата Евы Браун, которая, как мы все знаем, была женой Адольфа Гитлера.

Комментаторы уже обрушились с критикой на супругу футболиста: