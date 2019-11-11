НОВОСТИ

Соловьев посоветовал подать в суд на Достоевского после слов о бесах

Известный телеведущий снова поднял тему строительства храма в сквере Екатеринбурга.

Соловьев посоветовал подать в суд на Достоевского после слов о бесах
Соловьев высказался о бесах в Екатеринбурге/http://globallookpress.com/

Телеведущий Владимир Соловьев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» в очередной раз поднял тему строительства храма в центре Екатеринбурга. Ведущий Борис Корчевников спросил его, как прошла встреча с уральским активистом, который обещал дать телеведущему «по зубам крепкого уральского леща». Это произошло после того, как Соловьев назвал бесами людей, выступавших против строительства храма в сквере Екатеринбурга.

Владимир Соловьев. Фото
Соловьев высказался о бесах на Урале/http://globallookpress.com/

«Он пришел и спросил: «Объясните, почему вы назвали нас бесами». А и я объяснил. Бесы и есть. Я мог еще и долбануть – мало не покажется. Я объяснил, что бесы это не те, которые за сквер, а те, кто против храма. Те, которые резали вены и кровью писали на столбах. Те, которые бросали в полицейских бутылки с кислотой, те, которые брызгали в полицейских из баллончиков. А кто они еще. Бесы и есть. Хотите в суд подать? На Федора Михайловича Достоевского подавайте. Он как раз таких очень точно описал», — заявил Владимир Соловьев.

Также ведущий отметил, что ему жалко этого блогера. «Он хороший парень, который вогнал себя в ситуацию, когда уже надо было что-то делать. Он сказал, что ему надо денег. Они порой сами себя загоняют в такие неприятные ситуации, из которых не знают, как выйти. Мне по-человечески их жалко», — сказал он.

Напомним, что 6 мая Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести FM» назвал бесами людей, выступающих против строительства храма в сквере в Екатеринбурге. В ответ уральский блогер Антон Дербенев заявил, что готов приехать в Москву и выдать телеведущему «по зубам крепкого уральского леща».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Борис КорчевниковВладимир СоловьевЕкатеринбургПрограмма "Судьба человека"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Соловьев посоветовал подать в суд на Достоевского после слов о бесах
Интересно?
Поделись с друзьями: