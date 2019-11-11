Соловьев посоветовал подать в суд на Достоевского после слов о бесах

Телеведущий Владимир Соловьев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» в очередной раз поднял тему строительства храма в центре Екатеринбурга. Ведущий Борис Корчевников спросил его, как прошла встреча с уральским активистом, который обещал дать телеведущему «по зубам крепкого уральского леща». Это произошло после того, как Соловьев назвал бесами людей, выступавших против строительства храма в сквере Екатеринбурга.

«Он пришел и спросил: «Объясните, почему вы назвали нас бесами». А и я объяснил. Бесы и есть. Я мог еще и долбануть – мало не покажется. Я объяснил, что бесы это не те, которые за сквер, а те, кто против храма. Те, которые резали вены и кровью писали на столбах. Те, которые бросали в полицейских бутылки с кислотой, те, которые брызгали в полицейских из баллончиков. А кто они еще. Бесы и есть. Хотите в суд подать? На Федора Михайловича Достоевского подавайте. Он как раз таких очень точно описал», — заявил Владимир Соловьев.

Также ведущий отметил, что ему жалко этого блогера. «Он хороший парень, который вогнал себя в ситуацию, когда уже надо было что-то делать. Он сказал, что ему надо денег. Они порой сами себя загоняют в такие неприятные ситуации, из которых не знают, как выйти. Мне по-человечески их жалко», — сказал он.

Напомним, что 6 мая Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести FM» назвал бесами людей, выступающих против строительства храма в сквере в Екатеринбурге. В ответ уральский блогер Антон Дербенев заявил, что готов приехать в Москву и выдать телеведущему «по зубам крепкого уральского леща».