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С «чудинкой» была: соседка рассказала о разбившейся в Москве женщине

Знающие погибшую Людмилу женщины отмечали странный вкус матери в одежде.

С «чудинкой» была: соседка рассказала о разбившейся в Москве женщине
Фото: КП/Маковеева Светлана

Соседка погибшей ранним утром 11 ноября матери двоих детей Людмилы рассказала, какой помнит женщину при жизни. Москвичка поведала, что погибшая была с «чудинкой» — выражалось это, в первую очередь, в необычном способе одеваться.

«Одевалась она как-то, знаете ли, чудно. То платок повяжет, то шапочку натянет. Так давно уже никто не ходит. Не знаю, была ли она верующая, но вязаная шапочка была очень странная», — рассказала женщина.

Пенсионерка также поведала, что семья в целом жила очень дружно. Нередко мама и папа выходили с детьми гулять все вместе. Старший сын, однако, ходил не очень хорошо и в целом выглядел достаточно болезненно. В квартире, помимо супругов, жили еще свекр и свекровь – с ними у Людмилы конфликтов также не было: женщина привозила детей на дачу, там они дружно отдыхали, уточняет МК.

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С «чудинкой» была: соседка рассказала о разбившейся в Москве женщине
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