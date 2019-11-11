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Икона стиля по-американски: в США раздали престижные награды

Статусом иконы может теперь похвастать певица Гвен Стефани и все благодаря премии E! People’s Choice Awards.

Икона стиля по-американски: в США раздали престижные награды
Гвен Стефани на People's Choice Awards. Фото: GlobalLookPress

В Санта-Монике накануне прошло вручение премии E! People’s Choice Awards. Награду получили представители шоу-бизнеса. Так, Билли Айлиш стала «Главной артисткой года».

Билли Айлиш
Билли Айлиш. Фото: GlobalLookPress

Приз за «Лучший альбом года» получила Тейлор Свифт. Лучший клип, по мнению жюри, сняли Blackpink. Главным фильмом назвали «Мстители: финал» — эта же картина получила статуэтку как лучший экшн-фильм года. 

Зендея на People's Choice Awards
Зендея на People’s Choice Awards. Фото: GlobalLookPress

Главный актрисой жюри определили Зендею за роль в фильме «Человек-паук: вдали от дома». Она же названа «Лучшей актрисой драматического сериала» за работу в «Эйфории».

В номинации «Лучший сериал» победили «Очень странные дела». Не забыли организаторы мероприятия и про соцсети: Дженнифер Энистон назвали «Народным героем года» — за ее Instagram. А вот статус «Народного чемпиона» получила Pink.

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Билли АйлишГвен СтефаниЗендеяТейлор Свифт
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Икона стиля по-американски: в США раздали престижные награды
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