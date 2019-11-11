Камчатка в шоке: проснулся Ключевской

На Камчатке после трехлетнего молчания неожиданно проснулся высочайший в Евразии вулкан – Ключевская сопка. В Институте вулканологии и сейсмологии РАН первую активность зафиксировали ранним утром 11 ноября. Из жерла вулкана вырывались куски раскаленного материала. Сейсмологи спешат успокоить местных жителей – опасность им сейчас не грозит.

Журналистам «Интерфакса» руководитель Камчатской вулканостанции рассказал, что ученые к пробуждению явления были готовы, поскольку ранее уже фиксировали дрожание и редкие выбросы пепла. Ранее техника фиксировала над кратером своеобразное излучение, именно благодаря ему удалось установить, что на вершине в скором времени появится лава. На данный момент обильного излияния огненной субстанции не наблюдается.

Отметим, Ключевская Сопка является достаточно старым природным образованием. Ученые насчитывают около 7 тысяч лет его существования на площади Земли. Является самым высоким вулканом в Евразии.