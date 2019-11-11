«В золотых труселях»: Анна Седокова вспомнила, как «ВИА Гра» сбежала с разнузданного корпоратива

На съемках Youtube-передачи «Бар в большом городе», участница «золотого состава» группы «ВИА Гра», актриса и певица Анна Седокова рассказала о неизвестном ранее случае, который приключился с ней во время выступления на одной из корпоративных вечеринок.

Проблемы начались сразу с гримерной. Обычно группе выделяли отдельное помещение, но в тот раз, открыв двери, девушки удивились, увидев помещение набитое полуголыми танцовщицами гоу-гоу. Оказалось, что других мест для переодевания просто не было.

Но если этот конфликт удалось сгладить, то случившееся дальше группа не забудет никогда. Начинается выступление, девушки начинают петь, как вдруг на сцену выходит посторонний мужчина, ставит стул, садится на него и начинает «чесать яйца», по словам Анны.

Разумеется, девушки не терпят такого поведения и уходят со сцены. Спустя минуту в гримерку врывается взбешенный мужчина и с криком приказывает группе «ВИА Гра» продолжить выступление, во избежание серьезных проблем.

К счастью, вскоре подошел и именинник, который принес извинения, пообещал, что подобные казусы не повторятся и все же убедил девушек вернуться на сцену. Но история только начиналась…

Анна Седокова вышла на сцену, поздравила именинника с днем рождения и произнесла тост, в котором похвалила умение виновника торжества сгладить конфликт. Группа начинает петь, и… какой-то мужчина начинает засовывать деньги в трусики Нади Грановской.

«ВИА Гра» убегает со сцены, но не тут то было, в погоню бросаются люди с оружием! На переодевание времени не было, так что прямо в костюмах девушкам удается поймать маршрутку и добраться до аэропорта, «в золотых труселях».

Как сообщает Седокова, это был единственный подобный случай в ее карьере.