«Наслаждаюсь моментом»: жена Алибасова-младшего завела нового любовника

Пока Бари Алибасов-младший метался между законной супругой Виолеттой Гришиной и любовницей Марией Клюевой, его жена зря времени не теряла. Она построила свою карьеру и завела нового ухажера.

Мужчину, который неравнодушен к девушке, она считает вполне перспективным, хотя пока и не спешит заводить с ним серьезных отношений. «Есть очень достойный человек на горизонте. Но я пока не загадываю. Наслаждаюсь моментом», — рассказала девушка о парне «СтарХиту». Между тем, уже в ближайшее время она планирует заняться активным налаживаем личной жизни.

А пока вся ее энергия сосредоточена на любимой работе. Она занимается продвижением проектов на YouTube-канале. По словам Виолетты, среди ее клиентов немало звезд. И она уже успела добиться немалого успеха.

Дочь от Бари Амелию девушка считает своей счастливой звездочкой. С ее папой она поддерживает хорошие отношения, но сходиться с ним не планирует. Хотя Алибасов пытается это сделать, не соглашаясь на развод.