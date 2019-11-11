Муж выпавшей из окна москвички впал в истерику после известий о смерти любимой

Муж случайно выпавшей из окна москвички впал в истерику после того, как узнал, что супруги и одного из детей больше нет. Силовики связались с мужчиной, чтобы рассказать ему о происшествии, а также допросить его. Шокированный местный житель примчался на место происшествия быстро, а затем попытался попасть на огороженную лентой территорию, однако в последний момент сотрудники правоохранительных органов схватили его под руки.

На опубликованных в СМИ кадрах видно, как оставшийся вдовцом мужчина впадает в истерику. Силовики спешно заводят несчастного в машину, а затем оттуда раздается нечеловеческий вой. Mash отмечает, что спустя пару минут вдовцу потребовалась помощь – его на «скорой» увезли в больницу.

О самом мужчине известно немногое – он работает техником, чинит лифты. Расследование произошедшего продолжается.