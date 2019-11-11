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Допрыгалась-доигралась: на Собчак написали заявление в генеральную прокуратуру

Общественникам не понравилось, что звезда исполнила кощунственный танец на своей свадьбе.

Допрыгалась-доигралась: на Собчак написали заявление в генеральную прокуратуру
Собчак может быть беременна от Богомолова/http://globallookpress.com/

Общественники написали заявление в генеральную прокуратуру на светскую львицу Ксению Собчак. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Ксения Собчак с мужем. Фото
Собчак, возможно, все-таки беременна/http://globallookpress.com/

Одна из девушек-общественниц пояснила, почему это произошло. «Мы написали заявление на Ксению Собчак в генеральную прокуратуру. На своей свадьбе она исполнила кощунственный танец. Она изображала из себя монашку. Находилась в одеянии монашеском. Потом все это с себя сбросила. Потом там у нее были мужчины полуголые на сцене, что также недопустимо», — заявила активистка, которая теперь хочет, чтобы светскую львицу привлекли к ответственности.

При этом журналисты программы отмечают, что сейчас Ксении Собак нельзя волноваться. Все упорнее ходят слухи, что она беременна. Звезда не выпила ни капли спиртного на собственном дне рождения. При этом весь вечер демонстративно проходила с бокалом белого вина.

Поговаривают, что сейчас Собчак находится на шестнадцатой неделе беременности. Она активно ест яблоки, которые содержат железо, так необходимое для плода. Журналисты программы поинтересовались, мальчика или девочку все-таки ждет светская львица от своего супруга, режиссера Константина Богомолова. «Я не комментирую такое», — сказала Ксения Собчак.

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Константин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловПрограмма "Ты не поверишь!"
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Допрыгалась-доигралась: на Собчак написали заявление в генеральную прокуратуру
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