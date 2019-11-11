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Выпавшая с высоты москвичка с детьми умоляла врачей о помощи, но не дождалась

Когда медики прибыли по указанному адресу, дверь им уже никто не открыл.

Выпавшая с высоты москвичка с детьми умоляла врачей о помощи, но не дождалась
Фото: КП/Гусева Евгения

Выпавшая с девятого этажа на северо-востоке Москвы женщина умоляла врачей о помощи. Как стало известно, незадолго до трагедии 36-летняя Людмила обрывала телефон экстренных служб. Когда ей удалось дозвониться, москвичка рассказала врачам, что ее ребенку очень плохо, он сильно заболел. Погибшая просила врачей приехать и оказать помощь как можно скорее. Когда же специалисты прибыли на Чичерина, дверь им уже никто не открыл, а тело женщины и одного из детей лежало на асфальте, отмечает 112.

Сейчас следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Силовики пытаются разобраться в мотивах произошедшего. Разнится информация о возрасте детей – так, сразу несколько источников сообщают, что погибшей девочке едва исполнилось 9 месяцев. По иным данным, погибла трехлетняя дочь москвички.

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Выпавшая с высоты москвичка с детьми умоляла врачей о помощи, но не дождалась
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