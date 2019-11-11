МЧС в Москве не успело спасти мать с двумя малышами, выпавшими с 9 этажа

За жизнь одного из малышей сейчас борются врачи.

Ранним утром в Москве в Бабушкинском районе случайные прохожие обнаружили труп женщины и ребенка. Рядом с телом матери также находился еще один малыш – он подавал признаки жизни. Люди вызвали на место скорую помощь и полицейских. Выяснилось, что на улице Чичерина с высоты девятого этажа выпала москвичка.

Что именно произошло, предстоит выяснить следственным органам. Однако уже сейчас известно, что жертвой также стал трехлетний малыш. Двухлетнему ребенку погибшей удалось выжить – сейчас за него борются врачи. Его состояние оценивается как тяжелое. К силовикам информация о произошедшем поступила около 9 утра. Сейчас оперативная группа осматривает место происшествия, отмечает агентство «Москва».