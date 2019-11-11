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МЧС в Москве не успело спасти мать с двумя малышами, выпавшими с 9 этажа

За жизнь одного из малышей сейчас борются врачи.

МЧС в Москве не успело спасти мать с двумя малышами, выпавшими с 9 этажа
Фото: КП/Ленц Мария

Ранним утром в Москве в Бабушкинском районе случайные прохожие обнаружили труп женщины и ребенка. Рядом с телом матери также находился еще один малыш – он подавал признаки жизни. Люди вызвали на место скорую помощь и полицейских. Выяснилось, что на улице Чичерина с высоты девятого этажа выпала москвичка.

Что именно произошло, предстоит выяснить следственным органам. Однако уже сейчас известно, что жертвой также стал трехлетний малыш. Двухлетнему ребенку погибшей удалось выжить – сейчас за него борются врачи. Его состояние оценивается как тяжелое. К силовикам информация о произошедшем поступила около 9 утра. Сейчас оперативная группа осматривает место происшествия, отмечает агентство «Москва».

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МЧС в Москве не успело спасти мать с двумя малышами, выпавшими с 9 этажа
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