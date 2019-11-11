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Нищеброды и малолетки мимо: Лолита знает, кого приблизит «к телу»

Певица отметила, что в монахини себя записывать не собирается.

Нищеброды и малолетки мимо: Лолита знает, кого приблизит «к телу»
Лолита еще хочет выйти замуж/http://globallookpress.com/

Певица Лолита Милявская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что не собирается записывать себя в монахини. Она еще обязательно выйдет замуж. Напомним, что недавно она рассталась со своим пятым мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. При этом сейчас идет бракоразводный процесс со взаимными упреками.

Лолита. Фото
Лолита хочет еще раз выйти замуж/http://globallookpress.com/

«Я еще выйду замуж. Я что, похожа на монахиню? Я по углам прятаться не буду. У меня сейчас много поклонников. Но я выдвигаю особенные требования к будущему мужу. Все, кто зарабатывает меньше меня – не подходите. Все, кто не состоялся в этой жизни – не подходите. Малолетками не интересуюсь. Сейчас у меня прекрасные отношения только с одним из своих бывших мужей. С кем надо сохранять человеческие отношения – я сохраняю. Но это не первый и не второй мой муж», – заметила певица.

При этом яркая исполнительница добавила, что часто в ее квартире ночует дизайнер Игорь Гуляев, ее близкий друг. «Это очень близкий мне человек. Очень дорогой, близкий. Это человек, который, сейчас скажу без всяких стеснений, ночует в моей квартире. Я счастлива, когда он это делает. Когда он приходит, я могу сделать ему завтрак», — сказала певица.

Как добавила Лолита, она верит в дружбу между мужчиной и женщиной без половых отношений. «Конечно, я верю в дружбу. А что с мужчинами только можно спать? У нас с ним гормональная симпатия, иначе он был не ночевал в моей квартире», — заметила звезда.

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Тэги:

Дмитрий ИвановИгорь ГуляевЛолитаПрограмма "Ты не поверишь!"
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Нищеброды и малолетки мимо: Лолита знает, кого приблизит «к телу»
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