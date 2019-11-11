НОВОСТИ

Муж Заворотнюк выбивается из сил, оплачивая от 100 до 200 тыс. рублей в день на лечение жены

К счастью, коллеги фигуриста во всем поддерживают его.

Муж Заворотнюк выбивается из сил, оплачивая от 100 до 200 тыс. рублей в день на лечение жены
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: КП /Анатолий Жданов

Петр Чернышев, долгое время находившийся возле своей супруги Анастасии Заворотнюк, стал все чаще появляться на льду. В основном люди принимают фигуриста благосклонно, поддерживая его аплодисментами и находя добрые слова в его адрес.

Но есть и те, кто осуждает. В Интернете немало злых комментариев, в которых люди недоумевают, почему он покинул жену в столь непростой час.

Между тем, лечение Анастасии Заворотнюк стало непосильной ношей для ее родных. По разным данным из СМИ, близкие платят за пребывание в палате клиники и лечение актрисы от 100 до 200 тыс. рублей в день.

В такой ситуации невозможно не думать о деньгах, это понимает каждый здравомыслящий человек. Именно поэтому Петр Чернышев хватается за любое предложение о работе. После выступления в ледовом спектакле «Руслан и Людмила» он отыграл в «Аленьком цветочке».

«Конечно, все мысли Петра сейчас только об одном, вряд ли ему хочется улыбаться, но он большой профессионал. Ему надо зарабатывать огромные деньги на спасение жены, и это очевидно», — процитировало коллегу Чернышева издание «7дней».

Татьяна Навка поддержала Чернышева в этой сложной ситуации и перечислила все заработанные деньги от мюзикла «Аленький цветочек» Заворотнюк. А также другим людям, оказавшимся в схожей сложной ситуации. «Анастасия — большая умничка, и мы надеемся, что сможем ей помочь», — сказала она.

После «Аленького цветочка» Чернышев планирует начать работу над новогодним шоу-спектаклем «Спящая красавица» под руководством Татьяны Навки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк и Петр ЧернышевПетр Чернышев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Муж Заворотнюк выбивается из сил, оплачивая от 100 до 200 тыс. рублей в день на лечение жены
Интересно?
Поделись с друзьями: