Муж Заворотнюк выбивается из сил, оплачивая от 100 до 200 тыс. рублей в день на лечение жены

К счастью, коллеги фигуриста во всем поддерживают его.

Петр Чернышев, долгое время находившийся возле своей супруги Анастасии Заворотнюк, стал все чаще появляться на льду. В основном люди принимают фигуриста благосклонно, поддерживая его аплодисментами и находя добрые слова в его адрес.

Но есть и те, кто осуждает. В Интернете немало злых комментариев, в которых люди недоумевают, почему он покинул жену в столь непростой час.

Между тем, лечение Анастасии Заворотнюк стало непосильной ношей для ее родных. По разным данным из СМИ, близкие платят за пребывание в палате клиники и лечение актрисы от 100 до 200 тыс. рублей в день.

В такой ситуации невозможно не думать о деньгах, это понимает каждый здравомыслящий человек. Именно поэтому Петр Чернышев хватается за любое предложение о работе. После выступления в ледовом спектакле «Руслан и Людмила» он отыграл в «Аленьком цветочке».

«Конечно, все мысли Петра сейчас только об одном, вряд ли ему хочется улыбаться, но он большой профессионал. Ему надо зарабатывать огромные деньги на спасение жены, и это очевидно», — процитировало коллегу Чернышева издание «7дней».

Татьяна Навка поддержала Чернышева в этой сложной ситуации и перечислила все заработанные деньги от мюзикла «Аленький цветочек» Заворотнюк. А также другим людям, оказавшимся в схожей сложной ситуации. «Анастасия — большая умничка, и мы надеемся, что сможем ей помочь», — сказала она.

После «Аленького цветочка» Чернышев планирует начать работу над новогодним шоу-спектаклем «Спящая красавица» под руководством Татьяны Навки.