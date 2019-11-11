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Оксана Фандера рассказала, как ее «троллил» свекор — Олег Янковский

Знаменитый актер все время подшучивал над девушкой.

Оксана Фандера рассказала, как ее «троллил» свекор — Олег Янковский
Янковский постоянно шутил над Фандерой/http://globallookpress.com/

Актриса Оксана Фандера рассказала об издевательствах над ней со стороны свекра, знаменитого актера Олега Янковского.

Как сказала звезда, сейчас это называется троллингом. По ее словам, таким образом актер заботился над ней – через постоянные шутки. При этом спуска Фандера не давала. Она старалась отвечать той же монетой Олегу Янковскому.

Олег Янковский. Фото
Янковский постоянно троллил Фандеру/http://globallookpress.com/

Как отметила Фандера, она до сих пор очень переживает в связи со смертью любимого свекра. С утратой она не смирилась. Фандера вспомнила, как состоялось их знакомство. «Филипп познакомил меня с отцом в театре, после спектакля, я впервые увидела его лицо без киногрима близко и поняла, что мы подружимся: оно смеялось, даже когда он молчал и не улыбался», — заметила Оксана Фандера.

Актриса заметила, что в семье Янковских ее сразу приняли и окружили заботой. По утрам ей готовили кашу. При этом, как она сказала, никто ничего не требовал от нее взамен. В лице Олега Янковского она обрела отца. Настолько он о ней тепло и трогательно заботился.

Как добавила Фандера, Янковский часто ругал ее, что она не снимается в коммерческих проектах. Он говорил, что век артиста короток. Олег Янковский отмечал в шутку, что нашел Фандеру на улице. При этом часто намекал, что стоит ему сделать один звонок и актрису вообще перестанут снимать. В шутку он предлагал ей уйти из профессии, сообщает портал esquire.ru.

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Оксана ФандераОлег ЯнковскийФилипп Янковский
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Оксана Фандера рассказала, как ее «троллил» свекор — Олег Янковский
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