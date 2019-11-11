Екатеринбуржцы содрогнулись от вида повешенного человека на мосту

В Екатеринбурге неизвестные подвесили в центре города черный пакет, по очертаниям напоминающий человека. Снимок с места случившегося испуганные уральцы опубликовали в социальных сетях. Люди спешно начали строить предположении, что именно могло произойти на этом месте минувшей ночью. Некоторые были уверены в криминале, другие, что кто-то пошутил и просто решил взбодрить народ с утра пораньше. Третьи и вовсе заявили – во всем виноваты журналисты, которым резко стало не о чем писать.

Чуть позже уральцам стало еще страшнее. На другом конце пруда, который можно увидеть с Плотинки, неизвестные оставили перевернутый черный стул. Многие местные жители уверены – объекты связаны между собой, а значит, силовики имеют дело с очередной необычной историей.

В Следственном комитете, однако, уральцев поспешили успокоить. Выяснилось, что на самом деле на веревке на новом мосту болтается не что иное, а пакет с пакетами. Внутри располагался различный мусор и пластик, акцентирует внимание «Знак». Несмотря на то, что ситуация разрешилась, полиция отыщет шутника, чтобы провести с ним воспитательную беседу.