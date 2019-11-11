70-летний Грачевский «сделал ребенка» молодой жене?

Коллеги создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского считают, что его молодая жена Екатерина Белоцерковская беременна.

Дело в том, что на днях он появился без супруги на одном из светских вечеров. Когда его стали спрашивать, что случилось с 34-летней красавицей, то Борис Грачевский, которому сейчас уже 70 лет, заявил, что она приболела. По его словам, с ней ничего страшного.

Между тем коллеги Бориса Грачевского считают, что дело вовсе не в мифической болезни. Просто создатель «Ералаша» не хочет показывать супругу, которая в интересном положении.

Не так давно 34-летняя Екатерина Белоцерковская появилась на детском празднике у друзей. На ней было платье свободного кроя. При этом все обратили внимание, что у девушки округлился животик. Ранее Белоцерковская предпочитала носить облегающие наряды.

Кстати, ранее Грачевского спрашивали, собирается ли он еще раз стать папой. На это он ответил, что пока еще рано. Якобы все разговоры о прибавлении в семействе не больше, чем глупости и сплетни журналистов.

Коллеги уверены, что в ближайшее время Грачевский все-таки объявит об интересном положении супруги. Напомним, что у него есть трое детей от предыдущих браков. А вот от молодой супруги потомков пока нет, сообщает портал «7 дней».