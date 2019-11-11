«Она очень стара, в ней пять пуль»: Ольга Орлова приютила больную раком собаку

Ольга Орлова совершила поистине великодушный поступок – приютила в своем подмосковном доме безнадежно больную собаку с судьбой, которую даже врагу не пожелаешь.

Шену нашли пару недель назад в Щелково, сотни людей проходили мимо нее, не скрывая своего ужаса. Но одна девушка по имени Ольга не смогла остаться равнодушной к лысой псине. Подобрала, выходила и нашла ей хозяйку, свою тезку – Ольгу Орлову.

«Если коротко – она очень стара, в ней пять пуль, у нее огромная неоперабельная опухоль, рак молочных желез с метастазами в легких, саркоптоз и масса кожных заболеваний. Нет зубов. Скажу одно – все печально, ей невозможно помочь», — описала состояние собаки в своем блоге Орлова.

Певица сказала, что собака больше никогда не вернется в ту жизнь, которую прожила. И, по крайней мере, последние дни ее будут светлыми и в любви.

Великодушие звезды не осталось незамеченным.

«Будь благословенна, моя девочка, за твое огромное сердце», – ответила Екатерина Андреева. «Ты самый прекрасный человек на свете», – прокомментировала Наталья Рудова. «Оля, ты – ангел, храни тебя Бог», – написала Юлия Ефременкова.

Отметим, что Шена стала пятой собакой в доме Орловой.