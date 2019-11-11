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Семья Заворотнюк отреагировала на предсказания старца Александра

Оказалось, что близкие актрисы не знакомы с целителем.

Семья Заворотнюк отреагировала на предсказания старца Александра
Заворотнюк и Чернышев. Фото Бориса Кудрявова / КП

Близкие Заворотнюк сообщили в Instagram, что не знакомы со старцем, который накануне сделал оптимистический прогноз относительно состояния любимицы публики.

Напомним, в программе «Новые русские сенсации» показали целителя Александра, который по фотографии определил, что актрисе поставлен неверный диагноз. По его словам, речь идет о расстройстве центральной нервной системы, а вовсе не об онкологии. Кроме того, он заявил, что звезда уже идет на поправку и буквально через три недели почувствует значительное улучшение, после чего окончательно встанет на ноги.

После выхода программы в свет в адрес близких Заворотнюк посыпались многочисленные сообщения с просьбой дать адрес этого старца.

«К сожалению, мы не сможем вам помочь, так как программа с нами не согласовывалась и о существовании целителя мы узнали вместе с вами», — сообщили они в своем аккаунте.

Отметим, что какого-либо опровержения слов старца близкие Анастасии не сделали. И называли его достаточно уважительно — «Александр Семенович». Будем надеяться, что это хороший знак, который говорит о том, что целитель оказался прав в своих прогнозах.

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Семья Заворотнюк отреагировала на предсказания старца Александра
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