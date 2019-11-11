«Мы тоже все плачем»: Навка произнесла пронзительную речь в финале своего шоу

Как сказала олимпийская чемпионка, она надеется на чудо в семье Петра Чернышева.

Фигуристка Татьяна Навка произнесла пронзительную и очень трогательную речь в финале шоу «Аленький цветочек», где она выступала вместе с мужем актрисы Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым. Напомним, что концерт состоялся в столичном ДС «Мегаспорт» 10 ноября. Билеты стоили от тысячи до шести тысяч рублей.

Сначала Навка спросила зрителей, плакали ли они после просмотра спектакля. Многие ответили, что так и было. «Мы тоже все плачем. Сегодня особенное шоу, особенный день. Спасибо всем зрителям, которые пришли, потому что — Пётр не знает — но это шоу все участники, вся команда посвящает Насте. Все деньги, собранные сегодня, мы отдадим семье Петра», — заявила Татьяна Навка и замолчала из-за нахлынувших эмоций.

Навка также отметила, что она искренне верит, что в семье Петра Чернышева случится чудо. Напомним, что его супруга актриса Анастасия Заворотнюк борется сейчас с тяжелым заболеванием. За звезду сериала «Моя прекрасная няня», без преувеличения, молится вся страна. Все желают актрисе побороть болезнь.

Отметим, что «Мегаспорт» вмещает девять тысяч зрителей. На концерте 10 ноября в зале было примерно 4500 зрителей. Билеты не другие места не продавали, потому что оттуда не очень хороший вид. Как сказал один из сотрудников дворца спорта, если в предыдущие дни в зале были свободные места и билеты оставались в продаже, то в последний день был полный аншлаг. Все деньги будут переданы семье Петра Чернышева, сообщает «Комсомольская правда».