Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы

Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны четырнадцатилетняя Эвелин продолжает проходить лечение в одной из клиник из-за сильнейшего приступа астмы, который у нее случился чуть больше недели назад. Сейчас, как заверили врачи, девушка пошла на поправку. Впрочем, родные и медики все равно не хотят рисковать ее здоровьем. Какое-то время она еще пробудет в клинике.

«Астма — серьезный диагноз. Поэтому еще какое-то время необходимо побыть в клинике под присмотром врачей. Родители не на шутку испугались, поддерживаем их как можем», — заявили в окружении артистов.

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Напомним, что Эвелин появилась на свет в 2005 году. Долгое время ее родители не рассказывали, что у них есть совместный ребенок. Лишь когда Денис Клявер расстался со второй женой вся правды вылезла наружу. Отметим, что известный музыкант нечасто видится со своей дочерью. Как он отметил, он безумно любит девочку. Она называет его папой. Кстати, Клявер не был на выписке Евы Польны из роддома. Их совместная жизнь сразу не сложилась.

Сама Польна ранее в беседах с журналистами говорила, что не считает Дениса Клявера воскресным папой. По ее словам, в меру своих сил и свободного времени бывший возлюбленный старается уделять время их общему ребенку, сообщает «СтарХит».