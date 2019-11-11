НОВОСТИ

Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы

Четырнадцатилетняя Эвелин проходит лечение и речи о выписке пока не идет.

Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы
Дочь Польны все еще в больнице/http://globallookpress.com/

Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны четырнадцатилетняя Эвелин продолжает проходить лечение в одной из клиник из-за сильнейшего приступа астмы, который у нее случился чуть больше недели назад. Сейчас, как заверили врачи, девушка пошла на поправку. Впрочем, родные и медики все равно не хотят рисковать ее здоровьем. Какое-то время она еще пробудет в клинике.

Денис Клявер. Фото
Клявер волнуется за здоровье дочери/http://globallookpress.com/

«Астма — серьезный диагноз. Поэтому еще какое-то время необходимо побыть в клинике под присмотром врачей. Родители не на шутку испугались, поддерживаем их как можем», — заявили в окружении артистов.

Напомним, что Эвелин появилась на свет в 2005 году. Долгое время ее родители не рассказывали, что у них есть совместный ребенок. Лишь когда Денис Клявер расстался со второй женой вся правды вылезла наружу. Отметим, что известный музыкант нечасто видится со своей дочерью. Как он отметил, он безумно любит девочку. Она называет его папой. Кстати, Клявер не был на выписке Евы Польны из роддома. Их совместная жизнь сразу не сложилась.

Сама Польна ранее в беседах с журналистами говорила, что не считает Дениса Клявера воскресным папой. По ее словам, в меру своих сил и свободного времени бывший возлюбленный старается уделять время их общему ребенку, сообщает «СтарХит».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Денис КляверЕва ПольнаЭвелин Клявер
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы
Интересно?
Поделись с друзьями: