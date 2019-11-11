«Рожала 50 на 50»: Боня половину расходов со Смерфитом брала на себя

Виктория Боня на YouTube-шоу «Ходят слухи» призналась, что какое-то время зарабатывала больше своего возлюбленного Алекса Смерфита, который сегодня является миллиардером.

По словам девушки, когда он предложил ей жить вместе, то честно сказал, что пока является начинающим бизнесменом и практически не имеет своих денег. Виктория приняла это спокойно, и сама предложила делить все семейные расходы пополам.

«Я об этом никому на рассказывала, но мы жили 50 на 50, и рожала я 50 на 50. Но потом, в какой-то момент он сказал, что готов платить за все сам», — сообщила Виктория Боня.

Звезда «Дома 2» сказала, что все-таки «обогатилась» на семье Смерфитов. В ней она получила бесценные знания о том, как нужно вести себя в обществе. По словам девушки, к ней семья относилась прекрасно. А разговоры о том, что ее в ней не приняли – не более, чем досужие домыслы.