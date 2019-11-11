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Бледанс сделала ставку на Тулупову в конфликте Фриске и Шепелева

Артистка верит, что новая возлюбленная Дмитрия окажет на него позитивное влияние.

Бледанс сделала ставку на Тулупову в конфликте Фриске и Шепелева
Жанна Фриске. Фото Global look press

Эвелина Бледанс, мать двоих сыновей, не может спокойно смотреть на то, как сын Жанны Фриске растет в отрыве от родных дедушки и бабушки. Речь идет о родителях умершей певицы. Дмитрий Шепелев до сих пор препятствует их общению, об этом не раз говорил отец Жанны Владимир Борисович.

По словам мужчины, весь третий этаж его дома завален неподаренными игрушками и одеждой любимому внуку. У них, якобы, нет возможности даже передать презенты любимому малышу.

Бледанс, на съемках программы «Звезды сошлись» услышала, что Шепелев живет с Екатериной Тулуповой, и очень обрадовалась этому известию. «Значит есть шанс, что она уговорит Диму разрешить сыну видеться с бабушкой и дедушкой? Почему нет?», — решила она.

Увы, но папа Жанны не разделяет оптимизма Эвелины. Он сомневается, что новая возлюбленная бывшего зятя сумеет подобрать нужные слова для Шепелева. «Может, она и хорошая девушка, но я не верю, что она его убедит», — сказал Владимир Борисович в эфире программы «Звезды сошлись».

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Бледанс сделала ставку на Тулупову в конфликте Фриске и Шепелева
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