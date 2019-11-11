Бледанс сделала ставку на Тулупову в конфликте Фриске и Шепелева

Эвелина Бледанс, мать двоих сыновей, не может спокойно смотреть на то, как сын Жанны Фриске растет в отрыве от родных дедушки и бабушки. Речь идет о родителях умершей певицы. Дмитрий Шепелев до сих пор препятствует их общению, об этом не раз говорил отец Жанны Владимир Борисович.

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По словам мужчины, весь третий этаж его дома завален неподаренными игрушками и одеждой любимому внуку. У них, якобы, нет возможности даже передать презенты любимому малышу.

Бледанс, на съемках программы «Звезды сошлись» услышала, что Шепелев живет с Екатериной Тулуповой, и очень обрадовалась этому известию. «Значит есть шанс, что она уговорит Диму разрешить сыну видеться с бабушкой и дедушкой? Почему нет?», — решила она.

Увы, но папа Жанны не разделяет оптимизма Эвелины. Он сомневается, что новая возлюбленная бывшего зятя сумеет подобрать нужные слова для Шепелева. «Может, она и хорошая девушка, но я не верю, что она его убедит», — сказал Владимир Борисович в эфире программы «Звезды сошлись».