Ученые объяснили, почему рак встречается с годами всё чаще

Печальная статистика говорит, что в мире с каждым годом становится больше случаев заболевания раком. Болезнь прогрессирует, и ученые, хоть и подтвердили, что она существовала и в древние времена, но утверждают, что античные люди заболевали крайне редко. У всяких там греков, египтян прочих ранних цивилизаций были другие причины возникновения рака, нежели у современных людей.

Что же сейчас способствует онкологическим заболеваниям у представителей индустриальных цивилизаций? Исследователи Гарвардского университета отмечают, что эти факторы связаны с современным образом жизни. Конкретно, рак провоцируют: загрязнение окружающей среды, неправильное питание, малоподвижность и избыточный вес, курение и алкоголь, стрессы и нарушения сна.

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Так, например, алкоголь увеличивает риск возникновения рака полости рта, гортани, пищевода и печени, а также молочной железы. А отсутствие регулярных физических упражнений увеличивает риск онкологии толстой кишки и репродуктивных органов.