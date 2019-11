Горим! Киностудию Warner Bros. эвакуировали из-за пожара

Киностудия Warner Bros. — та самая, со знаменитой водонапорной вышкой — в огне. Лесные пожару, бушующие в Калифорнии уже несколько недель, добрались и до нее. В городе Бербанке, на горе над знаменитой кинофабрикой загорелся участок площадью в 34 акра.

И хотя местным пожарным удалось сдержать огонь (один спасатель даже получил травму), студию все равно эвакуировали в качестве предосторожности. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Кадры с места ЧП опубликовал в Twitter композитор Кристофер Дрейк.

Had to evac my studio at Warner Bros for the first time ever due to smoke from the #Barhamfire right behind the studio lot. WB is on total lockdown at the moment. pic.twitter.com/rymgZWMUg4

— Christopher Drake (@DrakeFilmScore) November 10, 2019