Родственники Пугачевой из Могилева ждут Примадонну в гости

Двоюродная тетя и троюродная сестра из Могилева Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой не расстраиваются, что звезда с ними не общается. При этом они с нетерпением ждут ее в гости. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

По словам 83-летней двоюродной тети Примадонны Валентины Петровны, несколько лет назад она хотела встретиться с певицей и даже приехала на ее концерт в Минск, но встреча не состоялась. «Меня охранники остановили. Говорила, что я родственница, но меня никто не послушал. Я желаю Алле только добра. Она очень талантливый человек. Хотела, конечно, увидеть ее. Я ведь уже глухая, слепая. Одна с хозяйством управляюсь. Хочу передать Аллу Борисовне большой привет. Пожелать ей здоровья, счастья, успехов и благополучия. Если приедет в гости, то я буду только рада», — заметила пожилая женщина.

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Ждет в гости Аллу Пугачеву и ее троюродная сестра Клавдия. «Алла знает откуда ее корни. Она всего добилась сама, чтобы стать такой знаменитой. Мне от нее ничего не нужно. Просто было бы приятно встретиться. У нас есть, где спать. Мы поросенка своего держим, уточек», — сказала пенсионерка.

Отметим, что Алла Пугачёва 2 ноября дала концерт на «Минск-Арене». В Белоруссии она была всего два дня. В следующем году она сказала, что еще раз посетит родные места.