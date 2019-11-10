Заключенный требует выпустить его из тюрьмы, потому что он уже умер

Американский зек требует от властей освобождения, потому что он уже умер. Дело в том, что 66-летний убийца Бенджамин Шрайбер был осужден на пожизненное заключение, но потом пережил в тюрьме штата Айова клиническую смерть. Если смерть была, то и долг государству отдан сполна, считает мужчина.

На самом деле, ситуация носит еще и юридический характер. Как пишет The New York Times, в тюрьме болеющий мужчина подписал бумагу о том, что он отказывается от процедуры реанимации. Но врачи проигнорировали его прошение и вернули заключенного к жизни, когда он впал в состояние клинической смерти из-за камней в почках. Было это еще в 2015 году.

С тех пор Шрайбер забрасывает суды требованиями отпустить его: он ведь умер и воскрешать себя не просил. Так почему он должен до сих пор отбывать свое пожизненное?

В двух инстанциях зеку отказали. Судьи рассудили следующим образом: если мужчина жив, то должен сидеть в тюрьме, а если мертв, то почему он подает какие-то жалобы и требования. В добавок, этот инцидент привел бы к тому, что все опасные преступники могли бы выйти на свободу в случае своей реанимации.

И еще один момент. В американском законодательстве подробно не прописано, что есть жизнь и когда она кончается. Вот и застрял мужчина в тюрьме: и умереть не дают, и на свободу не пускают.