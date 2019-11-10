Экс-солистка группы «Серебро» высказалась о возможном романе Фадеева и Серябкиной

Бывшая солистка группы «Серебро» Ирина Титова высказалась в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ относительно слухов, что у продюсера Максима Фадеева и певицы Ольги Серябкиной был роман. Ранее об этом говорила другая бывшая участница популярного женского музыкального коллектива Елена Темникова. Она утверждала, что не раз заставала «влюбленных» в номерах отелей. Из-за этого неловко становилось всем присутствующим. После этих высказываний разразился скандал, который ударил по репутации Максима Фадеева.

«Я нахожусь на той стороне, когда свечку не держала. Но Ольга была на особом счету, это очевидно. Она была неким наставником. Давала даже нам советы, как выступать на сцене», — заявила Ирина Титова.

При этом экс-солистка группы «Серебро» отметила, что в какой-то момент Ольга Серябкина повела себя неправильно. Она стала обсуждать каждую из солисток группы. Причем часто свои мысли она выражала в негативной форме, что, конечно, не нравилось девушкам.

«Впоследствии Ольга, конечно, перегнула палку в отношении, например, меня. Она комментировала мою работу на концертах. Она комментировал наши выступления. По каждой из нас она часто выражалась в неприятной форме. При этом Максим Фадеев, как мне кажется, даже был не в курсе этих высказываний Ольги Серябкиной», — подчеркнула Ирина Титова.