В Австралии нашли мертвым россиянина, подозреваемого в убийстве местного бизнесмена

Строитель Владимир Кондаков якобы зарезал своего начальника и тяжело ранил его сына.

В одном из парков австралийского города Сиднея нашли тело убитого мужчины. Зарубежные издания предполагают, что это был русский строитель Владимир Кондаков, которого подозревают в убийстве своего начальника — местного 76-летнего застройщика Альберта Метледжа.

Пожилого бизнесмена нашли мертвым, а его 33-летнего сына раненым на стройплощадке 6 ноября — преступник орудовал ножом. После этого полиция начала розыск 49-летнего россиянина, подозреваемого в этом преступлении.

Известно, что гражданин РФ работал некоторое время на австралийского застройщика и проблем не создавал. Но после гибели босса он бросился в бега, чем вызвал подозрения правоохранительных органов. Предварительно, между начальником и иностранным рабочим возник неожиданный конфликт.

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Объявленного в розыск Владимира искали по всему Сиднею, это превратилось в настоящую общенациональную охоту. И, похоже, кто-то добрался до него раньше полиции.

Утром 10 ноября мужчину, похожего на Кондакова, нашли мертвым в парке, пишет портал 7news.com. О причинах смерти не сообщается.