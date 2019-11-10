Экс-солистка группы «Серебро» объяснила, почему Фадеев распустил артистов

Экс-солистка группы «Серебро» Ирина Титова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему продюсер Максим Фадеев распустил музыкантов своего лейбла. Теперь, как известно, они могут петь все песни, которые он написал. Исключение составляют только Наргиз Закирова и Олег Майами.

«Объяснения как такового не было. Просто группу распустили. То есть каждая из нас пошла своей дорогой. Он отдал песни «Серебра» Ольге Серябкиной, потому что она их писала, она была их автором», — сказала Титова.

Также она подметила, что лично у нее к Максиму Фадееву нет никаких негативных эмоций. «Я ему благодарна за тот шанс, который он лично мне предоставил. Мы не были рабами на галерах. Мы видели, что мы подписывали. Мы не были в розовых очках. Мне дали документы и дали время ознакомиться. Меня все устраивало. Не было конкретных пунктов, где я была не согласна», — заявила Ирина Титова.

Также она заметила, что все музыканты ожидали такого развития событий. «Все к этому шло. Это не спонтанное решение. Мы ждали окончательного вердикта. Возможно, он просто устал. Устал от того, что происходило много конфликтов с артистами. Артисты хотели больше денег, славы. Они получали, но хотели еще больше. Максим говорил, что у него проблемы со слухом, он ходит в берушах. Также у него есть проблемы с сердцем и лишний вес. У него есть планы на новых артистов, но я считаю, что ему лучше продолжать сольную карьеру. Его любят люди», — заметила девушка.