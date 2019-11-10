Жорин озвучил сумму, потерянную Фадеевым после разрыва контрактов

Адвокат Сергей Жорин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ озвучил сумму, которую потерял продюсер Максим Фадеев после разрыва контрактов с музыкантами своего лейбла. Как известно, Фадеев отпустил всех в «свободное плавание». Суды, как он сказал, у него идут только с Наргиз и Олегом Майами.

«Мне кажется, это эмоциональный жест. Это миллионы долларов. Без преувеличения. Просто взять так и раздать миллионы долларов людям, которые не все хорошо о нем отзываются», — заявил Сергей Жорин.

больше по теме Жорин обвинил Наргиз и Майами в сердечном приступе Фадеева По словам адвоката, у продюсера больное сердце.

Как заметил юрист, некоторые из артистов фактически убивали продюсера своими действиями, словами и поступками. «То, что делали некоторые из его артистов – ну это фактически чуть ли не убийство Максима. После сотрудничества, когда стороны все устраивает, артист вдруг начинает говорить, что его ввели в заблуждение, что его использовали, что он был рабом на галерах и работал за еду», — заявил Сергей Жорин.

Также он озвучил, почему Наргиз Закирова хотела уйти от продюсера и в итоге это сделала. «Наргиз казалось, что она должна развиваться быстрее. Но она забыла те добрые дела, которые делал для нее Максим. Муж одно время угрожал ей. Мы были на связи и принимали действия, чтобы оградить Наргиз от противоправных действий. Вся эта история сказалась на здоровье Фадеева. Он сильно похудел», — сказал известный адвокат.