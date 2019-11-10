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Жорин озвучил сумму, потерянную Фадеевым после разрыва контрактов

По словам адвоката, продюсер сделал очень эмоциональный жест.

Жорин озвучил сумму, потерянную Фадеевым после разрыва контрактов
Фадеев потерял огромные деньги, отпустив всех артистов/http://globallookpress.com/

Адвокат Сергей Жорин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ озвучил сумму, которую потерял продюсер Максим Фадеев после разрыва контрактов с музыкантами своего лейбла. Как известно, Фадеев отпустил всех в «свободное плавание». Суды, как он сказал, у него идут только с Наргиз и Олегом Майами.

Максим Фадеев. Фото
Фадеев потерял огромные деньги на разрыве контрактов/http://globallookpress.com/

«Мне кажется, это эмоциональный жест. Это миллионы долларов. Без преувеличения. Просто взять так и раздать миллионы долларов людям, которые не все хорошо о нем отзываются», — заявил Сергей Жорин.

Как заметил юрист, некоторые из артистов фактически убивали продюсера своими действиями, словами и поступками. «То, что делали некоторые из его артистов – ну это фактически чуть ли не убийство Максима. После сотрудничества, когда стороны все устраивает, артист вдруг начинает говорить, что его ввели в заблуждение, что его использовали, что он был рабом на галерах и работал за еду», — заявил Сергей Жорин.

Также он озвучил, почему Наргиз Закирова хотела уйти от продюсера и в итоге это сделала. «Наргиз казалось, что она должна развиваться быстрее. Но она забыла те добрые дела, которые делал для нее Максим. Муж одно время угрожал ей. Мы были на связи и принимали действия, чтобы оградить Наргиз от противоправных действий. Вся эта история сказалась на здоровье Фадеева. Он сильно похудел», — сказал известный адвокат.

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Тэги:

Максим ФадеевНаргиз ЗакироваОлег Майамипрограмма "Звезды сошлись"Сергей Жорин
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Жорин озвучил сумму, потерянную Фадеевым после разрыва контрактов
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