Instagram будет скрывать количество лайков от американских пользователей

Чтобы те не видели, какой контент является самым популярным.

Со следующей недели (11 ноября) американцам «отключат» лайки в Instagram. Делать публикации и ставить им сердечки жители США, конечно же, смогут, а вот увидеть количество отметок у других людей — нет.

Оказывается, до этого решения компания-владелец социальной сети проверила данное нововведение в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии и Бразилии.

Как сообщил гендиректор Instagram Адам Моссери, сначала «скрытые» лайки будут тестироваться только на некотором числе аккаунтов, повального отключения американцам ждать не стоит.

Издание Wired пишет, что это уже не первая попытка социальной сети скрыть показатели популярности постов. Ранее и Facebook, и YouTube, и Twitter экспериментировали с этим действием.

Популярные сайты закрывают свои цифры, потому что, когда пользователи начинают подстраивать свой контент под самое привлекательное (или, наоборот, возмутительное), соцсеть превращается в информационную помойку, которая не отвечает своему первоначальному требованию — здоровому и радостному общению людей.

Однако исследователи еще не уверены, что данные ограничительные меры смогут изменить ситуацию.

А как считаете, в России тоже следует скрывать лайки?