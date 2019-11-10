«Они держат оборону»: Бледанс рассказала, что творится в семье Заворотнюк

Актриса Эвелина Бледанс в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ поделилась последними новостями о том, что происходит в семье ее коллеги Анастасии Заворотнюк. Как известно, звезда сериала «Моя прекрасная няня» уже несколько месяцев борется с тяжелым заболеванием. При этом данные о ее самочувствии очень разнятся. Одно время журналисты чуть ли не хоронили актрису, но все оказалось не настолько плохо, как писали акулы пера. При этом нельзя отрицать, что Анастасия Заворотнюк действительно болеет.

«Они держат оборону. Они имеют на это полное право», — сказала Эвелина Бледанс, когда ведущая программы Лера Кудрявцева спросила ее, что происходит в семье звезды.

В то же время Эвелина Бледанс отметила, что она была на одном из выступлений мужа актрисы, фигуриста Петра Чернышева, в «Мегаспорте». Причем с собой она привела сразу несколько детей с особенностями развития.

«Я спрашивала ребят, кто им больше всего понравился. Все как один говорили – чудовище. Он тогда еще не превратился в принца. Артист должен нести свою профессию и свой образ в ряды зрителей, и у Петра Чернышева это прекрасно получается. Это ерунда, что он плохо выступал, как сегодня некоторые пишут в Интернете», — заметила актриса.