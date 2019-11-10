НОВОСТИ

Жены Задорнова стали подругами после смерти артиста

По словам дочери юмориста, Велта сейчас часто приходит в гости к ее маме.

Жены Задорнова стали подругами после смерти артиста
Наследство Задорнова поделили его жены и дочь/http://globallookpress.com/

Дочь артиста Михаила Задорнова Елена в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что ее мама, вторая жена юмориста Алена Бомбина, в прекрасных отношениях с первой супругой отца Велтой. Известно, что одно время артист жил на две семьи. Слухи, что он ушел от первой жены, появились лишь в 2009 году. К тому моменту у него уже была дочь во втором браке.

Михаил Задорнов. Фото
Наследство Задорнова поделили его жены и дочь/http://globallookpress.com/

«Мы в хороших отношениях. Велта иногда приходит в гости к маме. Нас сблизило горе. Папа не раз предлагал мне встретиться с Велтой, но у нас как-то все не складывалось. Познакомились мы уже, когда папа болел», — сказала девушка.

Интересно, что Михаил Задорнов оставил огромное наследство своим женам и дочери – около двухсот миллионов рублей. Причем никаких споров у родственников не возникло. Все было поровну поделено между двумя супругами юмориста и дочерью. К примеру, Велте досталась квартира в Подмосковье, дом в Юрмале, а также машина.

«Самое главное наследство папа оставил мне – гены, чувство юмора, совесть и честь. Пересуды, конечно, есть, но мы не обращаем на них никакого внимания. Скажу, что лечение оплачивала только семья. Мы продали библиотеку в Юрмале, чтобы были деньги на лечение», — сказала Елена Задорнова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена БомбинаВелта ЗадорноваЕлена ЗадорноваМихаил Задорновпрограмма "Звезды сошлись"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жены Задорнова стали подругами после смерти артиста
Интересно?
Поделись с друзьями: