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На юге России полсотни школьников попали в больницу с отравлением

Причины массового ЧП в городе Кропоткине еще неизвестны.

На юге России полсотни школьников попали в больницу с отравлением
В Кропоткине полсотни детей слегли с отравлением. Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

В Краснодарском крае вспышка отравления детей: 9 ноября в инфекционное отделение больницы города Кропоткин стали поступать школьники с кишечными расстройствами.

Медики насчитали 28 детей разного возраста — учащихся местных школ № 11, 7, 44, 45 и 17. 10 числа количество отравившихся увеличилось до 51 человека. Все они госпитализированы и получают необходимую помощь, заявили в краевом минздраве.

Власти региона направили в Кропоткин врачей Специализированной клинической детской инфекционной больницы.

К счастью, случаев тяжелых отравлений не наблюдается, но есть пациенты «средней тяжести».

Что послужило причиной массового ЧП, пока неизвестно. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

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детиКраснодарский крайотравлениеЧПшкольники
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На юге России полсотни школьников попали в больницу с отравлением
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