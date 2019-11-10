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Фильм «Дылда» получил главный приз престижного фестиваля

Гран-при Женевского кинофестиваля стал очередной наградой для картины Кантемира Балагова.

Фильм «Дылда» получил главный приз престижного фестиваля
Кантемир Балагов. Фото: Михаил Фролов/КП

Фильм молодого российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» стал победителем Женевского международного кинофестиваля. Всего в конкурсе полного метра участвовали 55 картин. 

Кадр из фильма «Дылда» (2019)
Кадр из фильма «Дылда» (2019)

Организаторы фестиваля подчеркивают отличие смотра от других в том, что они стараются объединить различные формы аудиовизуального искусства. Члены жюри отметили высокое качество операторской работы и отличную игру артистов. 

«Очень мощный фильм от молодого режиссера обращается к темам выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежды, компромисса и его ценности. Настоящий предмет искусства о горе и восстановлении, показанный посредством уникальных съемок с силой и блестящим взглядом художника», — заявили члены жюри фестиваля. 

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«Дылда»Александр РоднянскийКантемир Балаговкинофестиваль
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Фильм «Дылда» получил главный приз престижного фестиваля
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