Фильм «Дылда» получил главный приз престижного фестиваля

Гран-при Женевского кинофестиваля стал очередной наградой для картины Кантемира Балагова.

Фильм молодого российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» стал победителем Женевского международного кинофестиваля. Всего в конкурсе полного метра участвовали 55 картин.

Организаторы фестиваля подчеркивают отличие смотра от других в том, что они стараются объединить различные формы аудиовизуального искусства. Члены жюри отметили высокое качество операторской работы и отличную игру артистов.

«Очень мощный фильм от молодого режиссера обращается к темам выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежды, компромисса и его ценности. Настоящий предмет искусства о горе и восстановлении, показанный посредством уникальных съемок с силой и блестящим взглядом художника», — заявили члены жюри фестиваля.