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В Китае компьютерная программа ищет самоубийц в социальной сети

Робот читает посты пользователей и выявляет среди них суицидальные.

В Китае компьютерная программа ищет самоубийц в социальной сети
Решившихся на суицид людей нередко удается спасти. Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

До чего техника дошла! Китайцы научили искусственный интеллект распознавать предсмертные сообщения в социальных сетях. Если какой-нибудь человек, решив свести счеты с жизнью, оставит на своей странице прощальное послание, специальная программа оперативно оповестит об этом волонтеров, которые могут успеть спасти несчастного от ужасного поступка.

Как сообщает канал BBC, ученый Хуан Чжишен разработал в Свободном университете Амстердама специальный алгоритм, который может распознать суицидальные посты в социальной сети Weibo (китайский аналог Twitter).

Программа оценивает сообщения по 10-балльной шкале опасности суицида. Если пост достигнет в ней 6 и более баллов, волонтеры из благотворительной организации поспешат вразумить его автора.

За 18 месяцев работы программы удалось спасти жизни около 700 китайцев. Кому-то достаточно дистанционной беседы, а к кому-то выезжают прямо на дом.

«Каждую неделю мы можем спасать около десяти человек», — говорит Хуан.

Первая такая спасательная операция была проведена 29 апреля 2018 года. Тогда 22-летняя студентка колледжа из провинции Шаньдун написала в Weibo, что через два дня планирует покончить с собой. Несколько волонтеров отреагировали на этот твит, одной из них удалось связаться с девушкой и отговорить ее. Девушка до сих пор находится под наблюдением, добровольцы шлют ей цветы раз в неделю.

А как вы считаете, в нашей стране нужна такая служба?

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Китайкомпьютерпопытка суицидароботсоцсетисуицид
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В Китае компьютерная программа ищет самоубийц в социальной сети
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