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Гагарина разрыдалась после выступления отца скончавшегося Егора Клинаева

Мужчина решил выступить на проекте «Голос» в память о сыне.

Гагарина разрыдалась после выступления отца скончавшегося Егора Клинаева
Полина Гагарина не сдержала слёз, увидев на сцене отца Егора Клинаева (Фото: кадр из проекта "Голос")

Дмитрий Клинаев решил принять участие в восьмом сезоне вокального шоу «Голос» в память о покойном сыне-актере. Юноша снимался в сериале «Физрук» вместе с Дмитрием Нагиевым. Молодой человек стал свидетелем крупного ДТП на дороге. 29 сентября 2017 года на МКАДе 18-летний Егор пытался помочь пострадавшим в аварии и в этот момент был сбит насмерть проезжавшей машиной. Родители Клинаева до сих пор не могут смириться с произошедшим.

На слепых прослушиваниях отец покойного юноши исполнил песню «Колыбельная», которая была популярна в 70-е годы. Единственным, кто повернулся к Дмитрию, стал Сергей Шнуров. Музыкант признался, что уже давно ждал прихода такого серьезного артиста. А увидев на сцене отца скончавшегося Егора,  Полина Гагарина не смогла сдержать слез. Певица призналась, что она знает всю историю, произошедшую в тот роковой день, и соболезнует близким мальчика.

Сергей Шнуров
Дмитрий Клинаев стал участником команды Сергея Шнурова (Фото: кадр из проекта «Голос»)

«Я никому не пожелаю такого пережить. Я хочу, чтобы вы смогли… чтобы вы жили и радовались много-много дней!! Простите», — обратилась к Дмитрию выпускница «Фабрики звезд».

Полина спешно покинула съемочную площадку, направившись в гримерную, так как не смогла справиться с эмоциями и слезами.

Полина Гагарина
Полина Гагарина разрыдалась, увидев отца Егора Клинаева на сцене (Фото: кадр из проекта «Голос»)

Уже встретив Клинаева-старшего в фойе, Дмитрий Нагиев поздравил мужчину с прохождением в следующий тур проекта, почтив память Егора.

«Спасибо за сына!» — добавил телеведущий.

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Тэги:

Валерий СюткинДмитрий КлинаевЕгор КлинаевКонстантин МеладзеПолина ГагаринаПрограмма "Голос"Сергей Шнуров
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Гагарина разрыдалась после выступления отца скончавшегося Егора Клинаева
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