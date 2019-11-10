Гагарина разрыдалась после выступления отца скончавшегося Егора Клинаева

Дмитрий Клинаев решил принять участие в восьмом сезоне вокального шоу «Голос» в память о покойном сыне-актере. Юноша снимался в сериале «Физрук» вместе с Дмитрием Нагиевым. Молодой человек стал свидетелем крупного ДТП на дороге. 29 сентября 2017 года на МКАДе 18-летний Егор пытался помочь пострадавшим в аварии и в этот момент был сбит насмерть проезжавшей машиной. Родители Клинаева до сих пор не могут смириться с произошедшим.

На слепых прослушиваниях отец покойного юноши исполнил песню «Колыбельная», которая была популярна в 70-е годы. Единственным, кто повернулся к Дмитрию, стал Сергей Шнуров. Музыкант признался, что уже давно ждал прихода такого серьезного артиста. А увидев на сцене отца скончавшегося Егора, Полина Гагарина не смогла сдержать слез. Певица призналась, что она знает всю историю, произошедшую в тот роковой день, и соболезнует близким мальчика.

«Я никому не пожелаю такого пережить. Я хочу, чтобы вы смогли… чтобы вы жили и радовались много-много дней!! Простите», — обратилась к Дмитрию выпускница «Фабрики звезд».

Полина спешно покинула съемочную площадку, направившись в гримерную, так как не смогла справиться с эмоциями и слезами.

Уже встретив Клинаева-старшего в фойе, Дмитрий Нагиев поздравил мужчину с прохождением в следующий тур проекта, почтив память Егора.