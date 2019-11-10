Пугачева и Галкин были против прихода священника в палату Задорнова

Телеведущий Максим Галкин и его супруга певица Алла Пугачева выступали резко против, чтобы в палату к умирающему юмористу Михаилу Задорнову пришел священник. Об этом стало известно в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Школьный друг артиста Владимир Качан рассказал, что звездная чета считала, что таким образом представитель духовенства просто пиарится. Тем более, что Михаил Задорнов не давал разрешения на приход священника. Он был уже в коме.

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«Он верил в Бога на самом деле. Он носил крест, он причащался. Я нашел священника, отца Андрея. Мы чуть не поссорились с Максимом и Аллой. Но я думаю, что православные люди могли за него помолиться», — заявил Владимир Качан.

Школьный друг Задорнова отметил, что юморист считал Максима Галкина своим преемником. «В нашу последнюю встречу мы по большей части молчали. Потом Максим Галкин решил примкнуть ко мне и навестить коллегу. Миша лежал и помалкивал. Но что было трогательно. Максим был с одной стороны кровати, а я — с другой. Миша взял руку Максима Галкина и не отпускал. Видимо, для него это что-то значило. И Максим это чувствовал. Ему это было не в тягость. Ему это было нормально. Он держал эту руку все время, пока мы были там. Не было никакого плача. Мы просто молчали. Миша, конечно, не хотел умирать», — сказал Владимир Качан.