Фаворитка «Битвы экстрасенсов» Алиса Суровова сама покинула шоу

Погостная ведьма сослалась на высшие силы, которые запретили ей участвовать в проекте.

Алиса Суровова отказалась проходить испытание нового съемочного дня шоу «Битва экстрасенсов». Эксперимент проводился при участии актрисы Веры Сотниковой. После того, как знаменитость объяснила погостной ведьме, в чем заключается ее задача — экстрасенсы должны были найти место смерти молодого мужчины по фотографии, — Алиса, не сходя с места, определила, что речь идет о кладбище.

больше по теме Экстрасенсы рассказали о бойфренде Волочковой и приняли ее за мужчину Балерину возмутил участник шоу, который не узнал ее.

Присутствующие на испытании мама и брат погибшего парня подтвердили, что труп умершего было обнаружен в колодце, а сами они находятся недалеко от захоронения. Суровова заявила, что не будет рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем присутствующих ради успешного прохождения этапа. Так как на кладбище их могут поджидать сущности.

«Но вы же погостная ведьма», — обратилась к экстрасенсу Сотникова. «Да, но на кладбище не пойду», — отрезала Алиса.

Позже в беседе с одним из операторов шоу Суровова сослалась на усталость, которая и стала одной из причин, побудившей ее отказаться от дальнейших испытаний. Кроме того, девушка обмолвилась, что высшие силы запретили ей участвовать в проекте. На голосовании ведущий «Битвы экстрасенсов» объявил, что Алиса сама решила покинуть проект. Девушка попрощалась с участниками шоу, пожелав им удачи в борьбе за победу.