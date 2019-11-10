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Фаворитка «Битвы экстрасенсов» Алиса Суровова сама покинула шоу

Погостная ведьма сослалась на высшие силы, которые запретили ей участвовать в проекте.

Фаворитка «Битвы экстрасенсов» Алиса Суровова сама покинула шоу
Алиса Суровова (Фото: Instagram.com/alissadaria)

Алиса Суровова отказалась проходить испытание нового съемочного дня шоу «Битва экстрасенсов». Эксперимент проводился при участии актрисы Веры Сотниковой. После того, как знаменитость объяснила погостной ведьме, в чем заключается ее задача — экстрасенсы должны были найти место смерти молодого мужчины по фотографии, — Алиса, не сходя с места, определила, что речь идет о кладбище.

Присутствующие на испытании мама и брат погибшего парня подтвердили, что труп умершего было обнаружен в колодце, а сами они находятся недалеко от захоронения. Суровова заявила, что не будет рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем присутствующих ради успешного прохождения этапа. Так как на кладбище их могут поджидать сущности.

«Но вы же погостная ведьма», — обратилась к экстрасенсу Сотникова.

«Да, но на кладбище не пойду», — отрезала Алиса.

Погостная ведьма Алиса Суровова
Алиса Суровова сама решила покинуть «Битву экстрасенсов» (Фото: Instagram.com/alissadaria)

Позже в беседе с одним из операторов шоу Суровова сослалась на усталость, которая и стала одной из причин, побудившей ее отказаться от дальнейших испытаний. Кроме того, девушка обмолвилась, что высшие силы запретили ей участвовать в проекте. На голосовании ведущий «Битвы экстрасенсов» объявил, что Алиса сама решила покинуть проект. Девушка попрощалась с участниками шоу, пожелав им удачи в борьбе за победу.

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Тэги:

Алиса СурововаВера СотниковаМарат БашаровПрограмма "Битва экстрасенсов"
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Фаворитка «Битвы экстрасенсов» Алиса Суровова сама покинула шоу
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