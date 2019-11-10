Дочь Михаила Задорнова озвучила последнюю просьбу отца

По словам Елены, ее семья перенесла страшную трагедию два года назад.

Единственная дочь актера и юмориста Михаила Задорнова Елена в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о своем отце. Также она озвучила его последнюю просьбу. Напомним, что он ушел из жизни два года назад – 10 ноября 2017 года. Причиной смерти стал рак головного мозга.

«Это такая болезнь, от которой уходят очень трудно. Я пытаюсь забыть эти страшные моменты в моей жизни, но не могу. Это была боль, страшная трагедия. У нас с ним всегда были доверительные отношения. Во время операции мы были с папой», — сказала девушка, которая и сейчас не находит себе места.

По ее словам, сейчас ее мать, вторая жена Задорнова Алена Бомбина, сейчас живет в Риге. «Когда папа умирал, то и первая жена приезжала. Мы брали смены. Были и я и бывшая жена одновременно. Какой-то калейдоскоп событий. Папа не хотел показывать, что он уходит от нас, но он все прекрасно понимал. Последние дни были у него спокойными. Какие-то друзья его навещали. Все что он должен был сделать, он совершил. Он многое на самом деле сделал в своей жизни», — заявила Елена Задорнова.

Также в эфире программы она озвучила его последнюю просьбу перед смертью. «У него была последняя просьба – выпить стакан водки и послушать «Очи черные», — сказала она.