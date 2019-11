В Америке «младенец-Трамп» не взлетел, получив нож в спину

Большой надувной шар в виде карапуза, похожего на Дональда Трампа, который собирались поднять в воздух на футбольном матче Университета Алабамы, ждала незавидная судьба.

Когда его надували, к большой игрушке подбежал неизвестный мужчина и пырнул «младенца» ножом.

Оказалось, что он выступил против данной акции, организаторы которой были недовольны визитом президента в их штат. Соответственно, «нападавший» поддерживает нынешнего президента Америки. Сейчас он задержан за хулиганство.

Ранее местные жители собрали 4 тысячи долларов, чтобы сделать такой шар. Как передает канал ABC 33/40, организаторы акции не расстроены тем, что их «малыш» получил дыру.

When asked for comment, the organization that owns 'Baby Trump' tells ABC 33/40 that the deflation doesn't make much of a difference to them:

"We have 6 [Baby Trump balloons] and will persist to resist the Liar-in-Chief."https://t.co/ON3skYLNxu

— ABC 33/40 News (@abc3340) November 10, 2019