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В Америке «младенец-Трамп» не взлетел, получив нож в спину

Воздушный шар, который должен был выразить протест против президента, продырявил неизвестных.

В Америке «младенец-Трамп» не взлетел, получив нож в спину
Дональд Трамп приехал в Алабаму, а ему там оказались не рады. Фото: Michael Reynolds/CNP/AdMedia

Большой надувной шар в виде карапуза, похожего на Дональда Трампа, который собирались поднять в воздух на футбольном матче Университета Алабамы, ждала незавидная судьба.

Когда его надували, к большой игрушке подбежал неизвестный мужчина и пырнул «младенца» ножом.

Оказалось, что он выступил против данной акции, организаторы которой были недовольны визитом президента в их штат. Соответственно, «нападавший» поддерживает нынешнего президента Америки. Сейчас он задержан за хулиганство.

Ранее местные жители собрали 4 тысячи долларов, чтобы сделать такой шар. Как передает канал ABC 33/40, организаторы акции не расстроены тем, что их «малыш» получил дыру.

«У нас есть еще шесть таких, и мы будем продолжать сопротивление лжецу у власти», — сказали они.

Сколько же еще невинных «детей» погибнет из-за этих политических игрищ?

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В Америке «младенец-Трамп» не взлетел, получив нож в спину
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