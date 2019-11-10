Мужчина рухнул с моста на высоковольтные провода и остался жив

ЧП произошло в Ростове-на-Дону, на железной дороге.

10 ноября в Ростове-на-Дону произошло двойное ЧП. 31-летний мужчина упал с моста, проходившего над железной дорогой, да еще к тому же задел высоковольтные провода и получил мощный удар током.

На место происшествия прибыли спасатели и «скорая». Оказалось, что мужчина выжил, но из-за серьезных травм впал в состояние комы.

«У пострадавшего диагностированы ожоги тела и нижних конечностей, а также перелом основания черепа», — передает сообщение местного управления ГО и ЧС ростовский портал Donday.

Почему произошло падение, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов: сам ли мужчина свалился с моста или его столкнули.