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Жестоко убитая в Петербурге студентка оказалась дочерью подполковника МВД

Мать жертвы историка срочно приехала в северную столицу.

Жестоко убитая в Петербурге студентка оказалась дочерью подполковника МВД
Галина Ещенко, мать убитой студентки. Фото: ОВД по Калининскому району Краснодарского края.

Утром 10 ноября мать студентки СПбГУ, зверски убитой доцентом учебного заведения, прибыла в Петербург. В связи с этой новостью горожане узнали, из какой семьи была погибшая девушка.

Оказалось, что приехавшая женщина и встретившие ее полицейские — коллеги. Галина Ещенко является подполковником МВД и служит в Краснодарском крае помощником начальника отдела, ответственного за работу с личным составом. Об этом сообщает портал Фонтанка.ру.

Сейчас питерские стражи порядка оказывают ей необходимую помощь, а том числе и психологическую. Известно, что у 49-летней Галины двое детей, второй — сын-футболист.

Напомним, по предварительным данным Следственного комитета, 24-летняя студентка была убита преподавателем истории Олегом Соколовым в ночь на 7 ноября. Через два дня 63-летний мужчина решил избавиться от тела: расчленил его на куски и решил по частям выбрасывать в реку Мойку.

За этим черным занятием его и поймали. В прямом смысле. Выпивший доцент упал в воду вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные руки жертвы.

Подозреваемый попал в больницу с переохлаждением, но теперь ему предстоит проверка на вменяемость: слишком многие аспекты этой жуткой истории попахивают безумием.

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Тэги:

жестокое убийствополицияСанкт-ПетербургСПБГУстудентка
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Жестоко убитая в Петербурге студентка оказалась дочерью подполковника МВД
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