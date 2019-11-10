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Лопырева рассекретила, на кого внешне похож ее первенец Марк Лео

Модель пока еще не показывала девятимесячного сына публике.

Лопырева рассекретила, на кого внешне похож ее первенец Марк Лео
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Виктория Лопырева воспитывает девятимесячного сына Марка Лео вместе с бизнесменом Игорем Булатовым. Несмотря на то, что влюбленные стали родителями еще в феврале, они до сих пор не зарегистрировали отношения в ЗАГСе. По словам модели, она не торопится с замужеством, считая любимого мужчину своим мужем и без штампа в паспорте. Отвечая на вопрос о возможной свадьбе, Лопырева призналась, что она с головой погрузилась в приятные хлопоты, связанные с материнством, отложив вопрос о бракосочетании.

В недавнем интервью Виктория рассекретила, на кого внешне похож ее первенец. Новоиспеченные родители пока еще не показывали малыша публике. По словам модели, сынишка больше напоминает Игоря, однако свои белокурые локоны он унаследовал от мамы.

«Внешне сын похож на папу, при этом он очень улыбчивый — как мама. Когда ты любишь человека, то, конечно, хочешь, чтобы ваш общий ребенок носил его черты. Поэтому я только счастлива», — приводит Woman.ru слова Виктории Лопыревой.

С рождением первенца знаменитость не стала замыкаться в четырех стенах: вместе с возлюбленным модель успела побывать во Франции и Греции. Кроме того, Виктория наведывалась и в Россию.

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Лопырева рассекретила, на кого внешне похож ее первенец Марк Лео
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